Один человек выжил при крушении самолета Ан-2 в Якутии

Два человека погибли
Спасатели нашли выжившего на месте крушения самолета Ан-2, который пропал в Якутии 10 дней назад.
Мужчину зовут Павел Кривошапкин, его транспортируют в Якутск на вертолете, сообщил глава региона Айсен Николаев в своем telegram-канале. Ранее спасатели обнаружили тела двух погибших.
О пропаже в Якутии самолета Ан-2 стало известно 21 июня. Воздушное судно не приземлилось в назначенное время на площадке "Вертикальный" и пропало с радаров. На борту находились три человека — два члена экипажа и пассажир.
Самолет обнаружили 1 июля на склоне горы в Кобяйском районе, примерно в 45 км от села Себян-Кюель. Возбуждено уголовное дело.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"