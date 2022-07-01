Один человек выжил при крушении самолета Ан-2 в Якутии

Два человека погибли

Спасатели нашли выжившего на месте крушения самолета Ан-2, который пропал в Якутии 10 дней назад.

Мужчину зовут Павел Кривошапкин, его транспортируют в Якутск на вертолете, сообщил глава региона Айсен Николаев в своем telegram-канале. Ранее спасатели обнаружили тела двух погибших.

О пропаже в Якутии самолета Ан-2 стало известно 21 июня. Воздушное судно не приземлилось в назначенное время на площадке "Вертикальный" и пропало с радаров. На борту находились три человека — два члена экипажа и пассажир.

Самолет обнаружили 1 июля на склоне горы в Кобяйском районе, примерно в 45 км от села Себян-Кюель. Возбуждено уголовное дело.

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