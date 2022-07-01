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Бастрыкин предложил ограничить показ сцен насилия на ТВ

14:17
  • пятница
  • 01 июля 2022

А также исключить десоциализирующие реалити-шоу

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил в интервью РИА "Новости", что считает необходимым ввести ограничения на демонстрацию на общедоступных федеральных каналах сцен насилия, жестокости, различных проявлений аморализма и безнравственности.

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"Исключить различные ток- и реалити-шоу, десоциализирующие молодежь и пропагандирующие деструктивное поведение", - добавил глава СК.

Ранее Следственный комитет предложил разработать новый порядок регистрации в социальных сетях, поскольку существующая система идентификации пользователей не всегда позволяет эффективно реагировать на запрещенный контент.

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Александр Бастрыкин
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