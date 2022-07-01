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Собянин открыл крупнейший в Европе электробусный парк "Красная Пахра" в ТиНАО

14:06
  • пятница
  • 01 июля 2022

Электробусы уже через год будут обеспечивать большую часть перевозок в ТиНАО

Знаковая дата в новейшей истории российской столицы: ровно 10 лет назад у Москвы появились новые территории - Троицкий и Новомосковский административные округа. Одни из самых динамично развивающихся районов мегаполиса посетил Сергей Собянин.

Мэр принял участие в открытии важных транспортных объектов. Так, в Коммунарке запущено автомобильное движение по двум эстакадам, которые связали поселок с Калужским шоссе. А вблизи деревни Красная Пахра заработал первый в России и крупнейший в Европе парк электробусов. На сегодняшний день число этих экологически чистых машин в Москве уже достигло тысячи и, по словам мэра будет расти и дальше.

"Несмотря на сложности, которые возникли с санкционным давлением на нашу промышленность, Москва по-прежнему будет работать с новейшими транспортными системами, новейшими автобусами. Мы отработали все проблемы, с этим связанные, с производителем автобусов, так что  производство транспортных машин будет продолжаться", - сказал Собянин.

Парк "Красная Пахра" предназначен для хранения, технической эксплуатации, обслуживания и ремонта до 300 электробусов большого класса. При необходимости парк может обслуживать обычные дизельные автобусы особо большой вместимости. С 1 июля 2022 года на обслуживании в парке находятся первые восемь электробусов, которые будут работать на маршрутах №17, 871, 874к. Выход на проектную мощность - 300 электробусов - запланирован на конец 2023 года.

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