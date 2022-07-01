Россия обсудит закрытие посольства в Болгарии

Причиной стала высылка из Софии российских дипломатов

Перед руководством России будет срочно поставлен вопрос о закрытии российского посольства в Софии. Такое заявление в пятницу, 1 июля, сделала посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.

Дипломат заявила, что вся ответственность за дальнейшие тяжелые последствия этого шага полностью ложится на правительство Кирила Петкова, сообщает "Интерфакс".

Ранее власти Болгарии объявили persona non grata 70 российских дипломатов и административно-технических сотрудников посольства России в Софии, предписав им покинуть страну.

Исполняющий обязанности главы болгарского правительства Кирил Петков заявил, что Болгария не станет пересматривать это решение, несмотря на требование Москвы отозвать соответствующие ноты.

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