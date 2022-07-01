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Россия обсудит закрытие посольства в Болгарии

14:22
  • пятница
  • 01 июля 2022

Причиной стала высылка из Софии российских дипломатов

Перед руководством России будет срочно поставлен вопрос о закрытии российского посольства в Софии. Такое заявление в пятницу, 1 июля, сделала посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.

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Дипломат заявила, что вся ответственность за дальнейшие тяжелые последствия этого шага полностью ложится на правительство Кирила Петкова, сообщает "Интерфакс".

Ранее власти Болгарии объявили persona non grata 70 российских дипломатов и административно-технических сотрудников посольства России в Софии, предписав им покинуть страну.

Исполняющий обязанности главы болгарского правительства Кирил Петков заявил, что Болгария не станет пересматривать это решение, несмотря на требование Москвы отозвать соответствующие ноты.

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