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Назначен новый омбудсмен Украины

14:10
  • пятница
  • 01 июля 2022

Кандидатуру внес спикер Верховной рады

Новым уполномоченным по правам человека на Украине стал депутат парламента Дмитрий Лубинец, пишет агентство УНИАН.

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"Дмитрий Лубинец поддержан на должность уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека", - говорится в заметке.

Ранее кандидатуру Лубинца внес спикер украинского парламента Руслан Стефанчук. Он выразил уверенность в том, что опыт работы на посту председателя комитета Верховной рады по вопросам прав человека поможет Лубинцу.

До этого Верховная рада проголосовала за увольнение с поста омбудсмена Людмилы Денисовой. По официальной версии - из-за невыполнения ей своих обязанностей в вопросах организации гуманитарных коридоров и обмена пленными.

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Дмитрий Лубинец
Дмитрий Лубинец
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