Назначен новый омбудсмен Украины

Кандидатуру внес спикер Верховной рады

Новым уполномоченным по правам человека на Украине стал депутат парламента Дмитрий Лубинец, пишет агентство УНИАН.

"Дмитрий Лубинец поддержан на должность уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека", - говорится в заметке.

Ранее кандидатуру Лубинца внес спикер украинского парламента Руслан Стефанчук. Он выразил уверенность в том, что опыт работы на посту председателя комитета Верховной рады по вопросам прав человека поможет Лубинцу.

До этого Верховная рада проголосовала за увольнение с поста омбудсмена Людмилы Денисовой. По официальной версии - из-за невыполнения ей своих обязанностей в вопросах организации гуманитарных коридоров и обмена пленными.

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