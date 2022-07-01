Путин обсудил с Совбезом работу ОПК

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В пятницу на оперативном совещании с членами Совета безопасности президент России Владимир Путин предложил обсудить работу оборонно-промышленного комплекса.

"Поговорим о работе оборонно-промышленного комплекса... Не буду говорить об актуальности этой темы вообще, а в данной ситуации - тем более", - сказал глава государства на открытии совещания (цитата по РИА "Новости").

Российский лидер предложил выступить с докладом вице-премьеру Юрию Борисову.

Ранее Путин отмечал, что Россия по праву славится талантливыми инженерами, конструкторами, исследователями, рационализаторами производства.

Как подчеркнул президент, яркие открытия и разработки инженеров стали серьезным вкладом в развитие научно-технической мысли, укрепление значимого потенциала ключевых отраслей отечественной экономики и оборонно-промышленного комплекса.

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