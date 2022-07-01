Bloomberg: ЕС начал работу над санкциями против российского золота

Брюссель хочет ограничить поступления в бюджет России

Власти Евросоюза приступили к работе над новыми антироссийскими санкциями, которые затронут импорт золота из России. Об этом в пятницу, 1 июля, рассказали источники, знакомые с ходом обсуждения.

Как сообщает агентство Bloomberg, ЕС работает над новыми санкциями, целью которых является российское золото. Подробности относительно новых рестрикций пока неизвестны.

В Соединенных Штатах уже ввели запрет на импорт золота из России с рядом исключений.

Ранее сообщалось, что в центре внимания лидеров "Большой семерки" в ходе саммита в Германии оказались ситуация на Украине и усиление санкций против Москвы. По словам источников, обсуждалось также установление предельных цен на российскую нефть и запрет на импорт золота.

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