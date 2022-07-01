Эрдоган пообещал не воевать с Грецией

Но напряженность между странами сохраняется

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался по поводу перспектив войны между его страной и Грецией.

"У нас нет такой проблемы, чтобы начать войну с Грецией. Но Греция не стоит за своими словами. Они 147 раз нарушили воздушное пространство. Как мы будем жить в соседстве?", - сказал турецкий лидер (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что "отвечают наши ВВС".

Также Эрдоган сообщил, что ряд лидеров стараются помирить Турцию и Грецию.

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