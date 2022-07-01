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Население "новой" Москвы за 10 лет увеличилось в 2,5 раза

15:39
  • пятница
  • 01 июля 2022

За 10 лет в ТиНАО проинвестировано 3 трлн рублей

Как сообщил в интервью Агентству городских новостей "Москва" руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, 1 июля исполняется десять лет с момента присоединения к Москве новых территорий. Благодаря этому в городе меняется миграция, появляются рабочие места.

В ближайшие 10 лет в Новой Москве будет построено 20 млн кв. м жилья
В Новой Москве за 10 лет построено и реконструировано 335 км дорог

"Многие, особенно молодые семьи, которые жили в "старой" Москве и им тяжело было поменять условия проживания, сегодня могут продать квартиру или съехать с арендного жилья, купить в ТиНАО просторную комфортную квартиру в два раза дешевле, но большей площадью, в благоустроенных районах, рядом с парками. Поэтому факторов очень много положительных, и их результат мы уже много лет наблюдаем", - отметил собеседник агентства.

По его словам, интерес инвесторов растет: с каждым годом доля внебюджетного рубля увеличивается по сравнению с бюджетным. За 10 лет в ТиНАО проинвестировано 3 трлн рублей, из которых 2,4 трлн - это внебюджетные источники. При этом во всей "новой" Москве, включая ТиНАО, создано почти 200 тысяч рабочих мест.

"С момента присоединения количество мест утроилось. Это производства, логистика, социальные объекты, малый и средний бизнес, строительство. По сути, здесь затронуты практически все сферы мест приложений труда", - добавил Жидкин.

Он уточнил, что население увеличилось в 2,5 раза и сейчас насчитывает 650 тысяч человек, а интерес жителей растет с каждым годом.

"Сейчас в основном это мужчины и женщины 26-36 лет, молодые семьи. У нас самое большое количество предложений на рынке жилья относительно других округов, мы видим повышение стоимости квадратного метра жилья (сейчас она превысила 230 тыс. руб. за 1 кв. м). Все это говорит о том, что территория интересна", - резюмировал глава департамента.

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