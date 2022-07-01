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В Новой Москве за 10 лет построено и реконструировано 335 км дорог

15:58
  • пятница
  • 01 июля 2022

До 2024 года построят еще 90 километров дорог

За 10 лет в Новой Москве построено и реконструировано 335 километров дорог, в том числе 68 искусственных сооружений и 37 пешеходных переходов. Об этом сообщили в столичной мэрии.

"Ключевыми объектами строительства и реконструкции стали Калужское шоссе, Варшавское шоссе, участок от Проектируемого проезда №728 до обводной дороги в Подольске, участок Центральной кольцевой автомобильной дороги", - говорится в сообщении.

До 2024 года в ТиНАО построят почти 90 километров дорог и более 20 искусственных сооружений.

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