Крупное ДТП произошло на Егорьевском шоссе

Есть пострадавшие

В пятницу утром движение на Егорьевском шоссе было сильно затруднено из-за серьезной аварии. В районе подмосковного Раменского лоб в лоб столкнулись две иномарки.

По предварительным данным, 50-летний водитель "Ниссана" не справился с управлением. Выехал на встречку. И на большой скорости врезался в "Форд".

Машину откинуло на отбойник. А автомобиль виновника аварии развернуло поперек дороги. В результате три человека были госпитализированы.

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