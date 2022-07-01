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"Северный поток" остановят на десять дней

14:52
  • пятница
  • 01 июля 2022

С 11 по 21 июля

Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщил плановом ремонте газопровода.

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"С 11 по 21 июля 2022 года компания Nord Stream AG произведет временный останов обеих ниток газопровода "Северный поток" для проведения плановых профилактических работ", - приводит сообщение компании "Интерфакс".

Уточняется, что речь идет в том числе о тестировании механических компонентов и систем автоматизации.

График работ заблаговременно согласовали с партнерами. "Газпром" подтвердил плановую остановку эксплуатации "Северного потока".

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