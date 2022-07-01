"Северный поток" остановят на десять дней

С 11 по 21 июля

Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщил плановом ремонте газопровода.

"С 11 по 21 июля 2022 года компания Nord Stream AG произведет временный останов обеих ниток газопровода "Северный поток" для проведения плановых профилактических работ", - приводит сообщение компании "Интерфакс".

Уточняется, что речь идет в том числе о тестировании механических компонентов и систем автоматизации.

График работ заблаговременно согласовали с партнерами. "Газпром" подтвердил плановую остановку эксплуатации "Северного потока".

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