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В честь Жириновского назвали университет

15:00
  • пятница
  • 01 июля 2022

Переименован Институт мировых цивилизаций

Институт мировых цивилизаций в Москве получил название в честь своего основателя, первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом в пятницу, 1 июля, рассказали в пресс-службе партии.
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Вуз обязан Жириновскому своей инфраструктурой и преподавательским составом, он "был детищем Жириновского", отметили в ЛДПР.

В партии объявили, что переименование института в честь Владимира Жириновского — абсолютно оправданное решение, сообщает ТАСС.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля после долгой болезни. В ЛДПР, которой руководил политик, решили добиваться переименования Лукова переулка в Москве в честь скончавшегося лидера.

Кроме того, партия пообещала добиваться переименования в честь Жириновского одного из высших учебных заведений, к которым имеет отношение лидер ЛДПР, а также учреждения ежегодной стипендии имени Жириновского.

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