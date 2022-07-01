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В Подмосковье ввели ограничения на посещение лесов

14:59
  • пятница
  • 01 июля 2022

Это временная мера из-за жары

Власти Московской области ввели временные ограничения на посещение лесов из-за риска возникновения пожаров.

Меры будут действовать со 2 по 8 июля, они распространяются на граждан и транспортные средства, сообщили агентству "Москва" в пресс-службе комитета лесного хозяйства Подмосковья. Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами.

"Просим жителей и гостей региона воздержаться от посещения лесов до конца следующей недели", - говорится в сообщении.

В филиалах лесничеств "Мособллеса" организуют ежедневное дежурство. Все силы и средства пожаротушения, в том числе резервные, приведены в повышенную готовность к тушению лесных пожаров.

Ранее Гидрометцентр предупредил россиян о надвигающейся жаре. Температура воздуха погреется до 30 градусов, она продержится до среды, 6 июля, включительно. Осадков в Москве и области не ожидается.  

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