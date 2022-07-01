Минфин призвал полностью пересмотреть валютное законодательство

В нынешних условиях прежние нормы не работают

Россия нуждается в новой концепции валютного регулирования. Такое мнение в пятницу, 1 июля, выразил директор департамента финансовой политики Министерства финансов России Иван Чебесков.

По словам эксперта, необходимо поменять в принципе всю законодательную архитектуру валютного законодательства.

Чебесков пояснил, что в сложившихся геополитических и экономических условиях "то, как это было сделано раньше, просто не работает", сообщает ТАСС.

После введения западными государствами санкций, в том числе в отношении валютных резервов России, российское законодательство претерпело ряд изменений. В частности, несколько раз менялись требования относительно обязательной продажи экспортерами валютной выручки. Сначала показатель подняли до 80%, затем снизили до 50%. В июне определение размера обязательной продажи валютной выручки экспортерами вменили в компетенцию правительственной комиссии.

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