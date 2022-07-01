ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Андрей Бочкарев: Градостроительные проекты ТиНАО вызывают повышенный интерес у инвесторов

15:45
  • пятница
  • 01 июля 2022

Объем инвестиций в ТиНАО продолжает расти

Новые округа столицы по праву считаются драйверами экономического развития всего города. Об этом в пятницу заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Территории, обеспеченные инженерными сетями и транспортной инфраструктурой, стабильно вызывают интерес у частного бизнеса. В целом, сегодня инвесторы в два раза охотнее вкладывают средства в проекты Новой Москвы, нежели в старые округа", – отметил он.

По словам Бочкарева, объем инвестиций в ТиНАО вырастет до семи триллионов рублей к 2035 году. "С 2012 года здесь построили более 20 миллионов квадратных метров жилья, более 330 километров дорог, 8 станций метро и более 100 социальных объектов", – добавил он.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Строительство
Строительство
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.