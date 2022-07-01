Андрей Бочкарев: Градостроительные проекты ТиНАО вызывают повышенный интерес у инвесторов

Объем инвестиций в ТиНАО продолжает расти

Новые округа столицы по праву считаются драйверами экономического развития всего города. Об этом в пятницу заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Территории, обеспеченные инженерными сетями и транспортной инфраструктурой, стабильно вызывают интерес у частного бизнеса. В целом, сегодня инвесторы в два раза охотнее вкладывают средства в проекты Новой Москвы, нежели в старые округа", – отметил он.

По словам Бочкарева, объем инвестиций в ТиНАО вырастет до семи триллионов рублей к 2035 году. "С 2012 года здесь построили более 20 миллионов квадратных метров жилья, более 330 километров дорог, 8 станций метро и более 100 социальных объектов", – добавил он.

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