В ТиНАО за 10 лет построено и введено в эксплуатацию 70 детсадов и 31 школа

До 2025 года построят еще восемь объектов здравоохранения

В Новой Москве за 10 лет построено 138 социальных объектов, в том числе 19 объектов здравоохранения, 70 детсадов и 31 школа. Об этом сообщили в столичной мэрии.

"В 2022 году запланирован ввод поликлиники на 220 посещений в смену в поселении Внуковское (дер. Рассказовка). До 2025 года планируется строительство еще восьми объектов здравоохранения, а также реконструкция Центра реабилитации инвалидов "Красная Пахра" в Троицке", - сообщили в мэрии.

Во всех медицинских организациях Новой Москвы внедрена Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС). Всего установлено 76 информационных киосков и 1767 автоматизированных рабочих мест.

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