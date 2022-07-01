Аксенов сообщил об учениях в районе Крымского моста

Никакой опасности нет

Глава Крыма Сергей Аксенов в посте во "ВКонтакте" объяснил задымление в районе Крымского моста, о котором ранее сообщили СМИ.

"Правоохранительные органы проводят учения в районе этого стратегического объекта. Так совпало, что в это же время на мосту произошло ДТП", - написал он.

По словам Аксенова, никакой опасности ни для моста, ни для людей нет.

"Ситуация контролируется на месте представителями силовых структур", - подчеркнул руководитель региона.

Ранее генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что для украинской армии "Керченский мост - цель номер один" для поражения. Это путь подтягивания резервов для российских Вооруженных сил, поэтому нужно его "обрезать", сказал также военный.

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