Более 100 км линий газопровода высокого давления построили в ТиНАО за 10 лет

В 2022 году планируется построить 42,6 км системообразующих газовых сетей

С 2012 года на территории ТиНАО построены газопроводы высокого давления протяженностью более 105 км на территории поселений Марушкинское, Первомайское, Московский, Внуковское, Филимонковское, Михайлово-Ярцевское и Десеновское Об этом в пятницу, 1 июля, рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

За время, прошедшее с момента присоединения к столице новых территорий, в рамках комплексной модернизации локальных систем водоснабжения, базирующихся на подземных водах, были реализованы проекты по реконструкции и строительству 24 водозаборных узлов. Реконструкцию оставшихся 39 водозаборных сооружений ТиНАО, находящихся в аренде "Мосводоканала", планируется осуществить поэтапно.

В 2022 году планируется построить 42,6 км системообразующих газовых сетей в Рязанском и Воскресенском, Кленовском, Вороновском, Новофедоровском и Михайлово-Ярцевском поселениях.

Кроме того, в 2012-2022 годах было построено и реконструировано 10 очистных сооружений, выполнена реконструкция более 55 км канализационных сетей и 14 канализационных насосных станций. До конца 2022 года планируется ввести в эксплуатацию водопровод в районе поселка Кокошкино, а также начать реконструкцию очистных сооружений поселка Шишкин лес и города Троицка.

1 июля 2022 года исполнилось 10 лет с момента присоединения к Москве новых территорий, площадь которых составила 148 тыс. га. Прежде они были частью Московской области. Благодаря присоединению площадь столицы увеличилась в 2,5 раза.

Ранее в Москве был завершен первый этап реконструкции развязки МКАД с Осташковским шоссе. Необходимость строительства была вызвана перекладкой коммуникаций. Это газопровод высокого давления, который переносился.

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