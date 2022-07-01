В Болгарии прошли акции поддержки российских дипломатов

Жители Софии не согласны с решением своего МИД выслать из страны 70 сотрудников нашей дипмиссии

В столице Болгарии проходят акции поддержки в адрес российских дипломатов. Жители Софии не согласны с решением своего МИД выслать из страны 70 сотрудников нашей дипмиссии. Накануне Москва выразила протест и предупредила: если София не изменит своей агрессивной риторики, то и вовсе лишится российского представительства. Сегодня срок ультиматума истёк.

Срок, который российское посольство выделило для болгарского МИД истёк. Обращение об отмене объявления persona non grata 70 дипломатов ведомство проигнорировало. Миссия в Софии рискует закрыться навсегда - в ней просто не осталось смысла. Среди сотрудников, которые попали под подозрение болгарских спецслужб, значатся даже повара и технический персонал. По мнению местной контрразведки, все они потенциальные шпионы. Никаких доказательств, что российские дипломаты действительно виновны, София, конечно, не предоставляет - они в нынешних реалиях и не особо нужны.

"Понимаете, я ещё раз хочу повторить: когда вызывают посла в МИД и говорят, что мы хотим, так сказать, выслать, то показывают: есть данные против Иванова, Петрова, Сидорова и так далее. Если есть доказательства, высылайте. Но 70 человек зачем? Что значит против интересов Болгарии? Я думаю, что была просто поставлена задача: вытравить отсюда всё русское. Всё, что связано с Россией", - заявила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.

Двери закроет наше генконсульство в городе Русе. Работу приостановит и аналогичное в Варне. Подобного кризиса в отношениях России и Болгарии не наблюдалось никогда. Даже во времена Второй мировой войны посольство Советского Союза в Софии свою деятельность не прекращало. Это политическое решение раскачало и так нестабильную внутриполитическую ситуацию. Определиться, зачем всё было сделано, не может даже зачинщик - премьер Кирил Петков. Который с начала недели носит приставку исполняющий обязанности. Политик неожиданно заявил, что решение выслать российских дипломатов обратно на родину - не его. И попросил Москву не рубить каналы связи.

"Мы верим в необходимость диалога, для которого наличие дипломатических каналов имеет ключевое значение. По этой причине мы просим посольство Российской Федерации отозвать ноту протеста", - заявил Петков.

В последнее время Болгария вела агрессивную политику в отношении России. Петков при этом ориентировался исключительно на указания Запада, не слушая собственный народ, который не хочет, чтобы страна принимала участие в украинском конфликте. Собственно, такой внутриполитический диссонанс и стал одной из причин того, что болгарский парламент впервые в истории страны вынес правительству вотум недоверия. Ссора с русскими не нравится и президенту Румену Радеву, который продолжает требовать от своего пока не ушедшего премьер-министра взять на себя ответственность за все последствия такого решения. Однако политику проевропейских взглядов Петкову дружба с Россией явно не нужна. Ведь она не разрешена его патронами. Именно поэтому вину за свою отставку премьер перекладывает и лично на посла России.

"Это просто попытка политика, который потерпел неудачу, он недавно дал интервью британской газете The Guardian, в котором пытался ещё больше обострить этот вопрос и представить ситуацию так, будто он является единственным сдерживающим фактором, который не даёт Болгарии целиком и полностью поддаться российскому влиянию и превратиться в инструмент российской политики в Евросоюзе", - прокомментировал Николай Подчасов, научный сотрудник сектора исследования ЕС и центра европейских исследований Института мировой экономики международных отношений РАН.

Всё для того, чтобы остаться на политической арене и привлечь как можно большую поддержку из Брюсселя и Вашингтона, зарекомендовав себя как ярого борца с Россией. Такая позиция - очень в духе современных реалий. Вопрос о закрытии посольства в Софии наш МИД рассмотрит в ближайшее время.

Александра Сергомасова, Владимир Хуртин, Дмитрий Денежкин. "ТВ Центр".

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