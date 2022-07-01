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Убийцам пятилетней девочки в Костроме дали пожизненное

15:58
  • пятница
  • 01 июля 2022

Оба злоумышленника признаны вменяемыми

Костромской областной суд в пятницу вынес приговор Денису Герасимову и Вадиму Белякову по делу об убийстве пятилетней девочки в январе 2022 года, передает пресс-служба регионального управления СК.

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Оба мужчины получили пожизненные сроки. Каждый из них при этом выплатит родителям девочки по 2 миллиона рублей.

4 января Герасимов и Беляков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитили девочку возле культурного центра на улице Северной правды. Затем они надругались над ребенком и убили.

Фигуранты обвинялись по статьям об изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийство малолетнего. Оба злоумышленника признаны вменяемыми.

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