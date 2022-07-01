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Медведев: Россия может рассчитывать только на себя

16:04
  • пятница
  • 01 июля 2022

Потенциал у страны значительный

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил в ходе совещания в пятницу, что Запад не снимет санкции против России в обозримой перспективе.

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"То есть мы можем в ближайшие обозримые периоды рассчитывать только на свои силы. В этом есть очень большой вызов и масса минусов, но есть и, наверное, определенные плюсы - именно потому что это импульс к новым прорывным решениям", - отметил зампред Совбеза (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что потенциал у страны есть, проблема же заключается "в поиске индустриального партнера, в создании серийных образцов".

"Это довольно сложная задача. Нам нужно оценить потребности российских организаций в таком оборудовании и работать с учетом этих вопросов", - заключил Медведев.

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