Медведев: Россия может рассчитывать только на себя

Потенциал у страны значительный
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил в ходе совещания в пятницу, что Запад не снимет санкции против России в обозримой перспективе.
"То есть мы можем в ближайшие обозримые периоды рассчитывать только на свои силы. В этом есть очень большой вызов и масса минусов, но есть и, наверное, определенные плюсы - именно потому что это импульс к новым прорывным решениям", - отметил зампред Совбеза (цитата по РИА "Новости").
Он добавил, что потенциал у страны есть, проблема же заключается "в поиске индустриального партнера, в создании серийных образцов".
"Это довольно сложная задача. Нам нужно оценить потребности российских организаций в таком оборудовании и работать с учетом этих вопросов", - заключил Медведев.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"