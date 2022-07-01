Слитый разговор Путина и Макрона связали с упавшим рейтингом последнего

Французы спровоцировали международный скандал

Французы на неделе спровоцировали очередной международный скандал. France 2 опубликовала в рамках документального фильма переговоры президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина, а также Макрона и премьера Британии Бориса Джонсона перед спецоперацией России на Украине. Париж уже не в первый раз обнародует содержание конфиденциальных переговоров на высшем уровне. Часто это весьма познавательно, зачастую многое объясняет, но с точки зрения дипломатии абсолютно непрофессионально. Учитывая, как любит Макрон поговорить по телефону, особенно с Путиным, еще и пугает длиной этого возможного сериала, если Елисейский дворец сольет прессе все беседы. С другой стороны, мемам надо соответствовать.

Этот фильм называется "Президент. Европа. Война". Вышел на французском государственном телеканале France 2. Это национальный общественный телеканал. Понятно, что речь в фильме о президенте Франции Эммануэле Макроне. Человеке, который фактически руководит всей Европой. Франция сейчас председательствует в ЕС. Тема актуальная. Специальная военная операция на Украине и какое место во всем этом занимает французский лидер. Журналисты на протяжение нескольких месяцев снимали каждый шаг Макрона.

Путин: 17 февраля господин Зеленский заявил: "Минские соглашения составлены так, что мы изначально были в проигрышной позиции". Ваш уважаемый коллега, господин Зеленский, на самом деле ничего не делает. Он вас обманывает. Ты, наверное, слышал его, вчера что ли, что он считает, что Украина должна вернуться к ядерному статусу.

За несколько дней до начала специальной военной операции Макрон позвонил Путину. Голос в телефонной трубке действительно похож на голос российского президента. Макрон интересовался, как дела. Обсуждают последние новости. Разговор идёт за закрытыми дверями, но советники и помощники французского лидера вместе с журналистами всё подслушивают и записывают, сняв трубку параллельного телефона.

Путин: Эммануэль, сепаратисты может вас и не устраивают, но они делали под нашим давлением всё, чтобы выйти на какой-то конструктив с киевскими властями.

Макрон: Я не знаю, какой юрист мог тебе сказать, что в суверенном государстве тексты законов составляют сепаратистские группы, а не демократически избранные власти.

Путин: Это не демократически избранное правительство. Они пришли к власти в результате переворота с кровавыми убийствами и поджогами, сжиганием людей живьём, вот. И Зеленский ваш из этой команды... Значит так. Диалог подразумевает учёт интересов другой стороны. Да, они представили свои предложения. Но эти сепаратисты, как ты их называешь, они же ответили. Ответили. Ответа нет никакого. Где же диалог?

Макрон: А потому что, как я вам только что сказал, нас не интересуют предложения сепаратистов. Мы просим их реагировать на тексты украинцев, и всё должно быть сделано именно так, потому что это закон! То, что вы только что сказали, ставит под сомнение вашу собственную волю к соблюдению Минских соглашений, если вы считаете, что имеете дело с нелегитимными и террористическими властями.

Путин: Послушай меня. Ну ты что? Ты же меня слышишь хорошо? Вот сейчас ты меня хорошо слышишь? Я же тебе говорю, эти сепаратисты, так называемые, они ответили на предложение украинцев. Они ответили. Но на них не реагируют.

Макрон: Итак, исходя из их ответа на тексты украинцев, я предлагаю вам, чтобы мы потребовали от всех сторон встречи в рамках контактной группы, чтобы продолжить движение вперед.

Сначала помощники Макрона дружно кивают, мол, какой президент молодец. Как остро, остроумно и храбро общается с Путиным! Потом очень серьёзно слушают ответ из Москвы. Российский лидер иногда даже повышает тон. Вообще стоит отметить, что президенты разговаривают спокойно. Как люди давно и хорошо друг друга знающие. Обращаются друг к другу на ты. Но есть одна важная деталь: это Макрон любит звонить Путину. С начала специальной военной операции они наговорили по телефону более ста часов. Но здесь резонен вопрос: как вообще телефонные разговоры стали достоянием общественности.

"Существуют такие традиции записывать все переговоры глав государств, архивировать их нужным образом. Потому что речь идёт об интересах государства и, возможно, записи потребуются в будущем. Поэтому я думаю, что и российская сторона осуществляет записи переговоров. Другое дело, что они должны иметь некий статус конфиденциальности", - сказал Николай Топорнин, директор АНО "Центр европейской информации", доцент кафедры европейского права.

В сентябрь 2020 года подробности разговора Путина и Макрона также утекли во французские СМИ. А ещё раньше, в 2002 году, тогдашний премьер-министр Дании, которая председательствовала в ЕС, впоследствии - генсек НАТО, Андерс Фог Расмуссен захотел с глазу на глаз переговорить с Владимиром Путиным.

"Он меня попросил об этой встрече, она не была запланирована. Я согласился, мы встретились, поговорили - он, оказывается, взял с собой диктофон, тайно записал наш разговор, а потом опубликовал в прессе. Я не мог поверить своим ушам и глазам - чушь какая-то! Он объяснил это так, что записал этот разговор для истории", - рассказал Путин.

И здесь тоже всё по сценарию. Макрон, конечно, переизбрался на второй срок, но его рейтинг неумолимо падает. И партия Макрона не смогла добиться большинства в парламенте по итогам выборов. А тут такой импульс: президент Франции делает всё, чтобы не допустить войны! Он звонит ещё канцлеру Германии Олафу Шольцу. Обсуждают, что санкции - достойный ответ Путину. Потом председателю Совета министров Италии Марио Драги. Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Со всеми обсуждает будущий санкционный пакет.

"Это его не остановит. Если он отправит свои войска на Киев и атакует, нужно будет действовать единым фронтом. Необходима коллективная дискуссия, чтобы понять, как действовать", - сказал Джонсон.

"Он, конечно, несёт ответственность, но никто из нас не готов отправлять войска на Украину. Будем честны с самим собой и украинцами", - заявил Макрон.

Зеленскому тоже звонили. Только узнать, как дела и выслушать долгие благодарности. Макрон в фильме обзвонил пол-Европы. Зная любовь его к болтовне по телефону, в молодежной среде даже термин появился – "макронить", то есть звонить без всякой цели и в неподходящее время. В продолжении разговора с Путиным Макрон начал упрашивать того встретиться с Байденом. Обещал проработать чёткую повестку дня. Как известно, анонсированная Парижем встреча так и не состоялась.

Макрон: Очень хорошо, вы подтверждаете мне, что вы согласны с принципом. Я предлагаю нашим командам попытаться завершить совместный текст, своего рода пресс-релиз в конце этого звонка.

Путин: Я хотел идти играть в хоккей, разговариваю из спортивного зала с тобой. Но прежде, чем я отдам все эти команды, помощникам своим соответствующим, сотрудникам, буду приступать к физическим упражнениям.

Макрон: В любом случае, спасибо, Владимир. Мы остаемся на связи в режиме реального времени. Как только будет что-то, позвони мне.

Путин (по-французски): Спасибо, господин президент.

"Как мы видим по этой записи, наш президент не поверил. Потому что иначе он бы не сказал о том, что вообще-то я в спортивном зале и собираюсь играть в хоккей. Он сразу показал отношение ко всем этим возможным обещаниям и гарантиям", - сказал Владимир Жарихин, директор института стран СНГ.

Судя по всему, после такого фильма номер президента Франции пора вносить в чёрный список. Поднимет посреди ночи, а потом ещё и всем расскажет, о чём разговаривали. Но придворные пиарщики Елисейского дворца, видимо, считают, что игра стоит свеч. Похоже, дела с народной любовью к французскому лидеру крайне плохи. И рейтинг надо если не откапывать, то точно поднимать любыми способами.

Дмитрий Гусев. "В центре событий". "ТВ Центр".

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