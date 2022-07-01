Госпожа Жара: миру грозит засуха и голод

Пекло в Европе и Штатах, гибнет скот, горят посевы, мелеют реки - и всё это при полном штиле

Президент Владимир Путин на неделе поговорил по телефону с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Говорили о продовольственной безопасности. Тема острейшая. И речь даже не о пшенице или удобрениях. Запад умудрился выбрать крайне неудачное время для войны с Россией. Или природа, как обычно, заняла нашу сторону в конфликте. Только если раньше с нами был Воевода Мороз, то теперь еще и госпожа Жара. Пекло в Европе, пекло в Штатах, гибнет скот, горят посевы, мелеют реки, и всё это при полном штиле. Нельзя сказать, что у нас тут зона комфорта, и жара в наличии, и леса горят, и в Крыму ливни, и в Сочи смерчи, но на фоне происходящего в мире мы явно отделываемся малой кровью.

Ходить по своему саду живущая во Франции Яна привыкла босиком. Теперь, рискуя пораниться, ступает по высохшим стеблям. Надежда почувствовать травку у Яны еще остается, если пойдут дожди. А вот в солнечной Калифорнии в США некогда живые лужайки все чаще покрывают искусственным газоном из пластика. Так предписали власти. А еще рекомендовали отказаться от столь любимых в штате бассейнов, ликвидировать все влаголюбивые растения и использовать для полива, если он все-таки необходим, воду из душа и стиральной машины. Если же кто-то нарушает новые правила, на соседа советуют донести в полицию. Меры сколь экстремальные, столь и необходимые - жара и засуха изнуряет Калифорнию уже третий год подряд.

Впрочем, решения американских властей покажутся цветочками по сравнению с тем, что происходило в небольшой горной деревушке Виллар-сюр-Вар недалеко от французской Ниццы. После критического сокращения подачи питьевой воды мэр разрешил использовать единственную доступную техническую только для душа и туалета. Почти неделю жители не могли не то что умыться или почистить зубы - им просто нечего было пить. На этом фоне курьезом выглядит запрет мэра итальянского города Кастеназо для парикмахеров мыть голову клиентам два раза. За нарушение - штраф до 500 евро. Португалия, Испания и даже Польша - везде острая нехватка воды и ее жесткая экономия, констатируется в тревожном материале немецкой новостной службы "Тагесшау".

"Запрет мыть автомобили, ограничение полива газонов, рекомендации по чистке зубов - во многих странах власти так реагируют на жару и периоды засухи. Принимайте душ всего две минуты, смывайте в туалете только в случае крайней необходимости. Придется ли привыкать к таким правилам? Бедное население давно знакомо с тем, что воды не хватает. Но сегодня это касается уже всех", - пишет издание.

Прохлада и живительная влага сегодня во многих странах Европы разве что в супермаркетах. Но полки с бутылками с минералкой пустеют на глазах. А цены на продукты растут еще быстрее. И причиной тому все та же засуха. Дождей в земледельческих районах на юге Франции с марта по июнь выпало в четыре раза меньше нормы. Практически потеряны посевы пшеницы, кукурузы, подсолнечника. И если их еще можно будет восстановить на следующий год, то что случится со знаменитыми французскими виноградниками - даже сложно представить, ведь зрелости лоза достигает десятки лет. При этом Министерство окружающей среды предупредило - на искусственное орошение можно не рассчитывать. Воду придется экономить и в Италии, где после очень мягкой зимы ледники в Альпах на севере страны уже выглядят как в конце лета, дождей нет, а температура приближается к 50 градусам. В итоге катастрофически обмелела самая длинная и полноводная река По. Фермеры в панике: урожай томатов, фруктов и риса может стать минимальным за десятилетия.

"Засуха в Америке, водная проблема в Азии, особенно в Центральной Азии и в Южной Азии - это все приводит к тому, что урожаи просто снижаются. Предположить, скажем, 20 лет назад, что США будут закупать зерно, а не продавать его всему миру - вас бы на смех подняли, а сейчас это происходит. Потому что, конечно, эти климатические истории бьют по растениеводству, по тому, что мы в землю кладем, а потом оттуда забираем. Но в свою очередь это бьет уже, конечно, по животноводству. Если урожаи маленькие, чем мы будем кормить животных", - заявил Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем.

Эти кадры сняли в американском штате Канзас, где от аномальной жары погибли более 10 тысяч голов крупного рогатого скота. И это только начало. Критикующие "мясоедов" веганы, кажется, нашли свой выход - создали бургер со вкусом человеческого мяса.

Рекламный ролик этого, с позволения сказать, произведения кулинарного искусства даже показали на фестивале "Каннские львы". И даже вручили серебряный приз. Как определяли соответствие вкуса, правда, осталось за кадром. Впрочем, это из разряда курьезов. Ведь есть мясо большинство населения Земли не перестанет - такова изначальная сущность Homo sapiens. Приучить тех же европейцев щелкать, как семечки, сверчков или употреблять в пищу привычных, скажем, для китайцев, летучих мышей будет весьма затруднительно. Наконец, что собираются есть те же самые веганы с их бургерами из растительных белков и жиров, если поля вследствие глобальной засухи опустеют? Словом, плохо будет всем. Вода - основа всего. Без нее нет растительности. Без растительности - нет животных. Без продуктов питания нет самого человека. Эта цепочка выстроена самой природой, противостоять которой мы не в силах.

Климат меняется уже не волнообразно с пиками катаклизмов и периодами благоприятных условий. Жара, засухи, наводнения и тайфуны - кризисные явления нарастают лавинообразно. Уже сейчас, по оценкам экспертов, две трети земной поверхности на планете деградировало, а 40% находится под угрозой опустынивания. Миру еще предстоит осознать, что стратегическим ресурсом сегодня становятся не энергоносители, а вода.

"Если мы останемся без нефти и газа, нам будет плохо. Но мы перейдем на уголь, не перейдем на уголь, будем еще как-то выкручиваться. Если мы останемся без еды, то через месяц нас просто не будет. Продовольствие более значимо для человека, как биологического вида, чем энергетика, при всей огромной важности энергетики", - заявил гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Вот так выглядит список стран-лидеров по объему стока рек. Первое место занимает Бразилия с ее бескрайней дельтой Амазонки. В десятке также США, Канада, Китай, Индия. Но в этих странах развитие промышленности и неконтролируемое водопользование привело к сильному загрязнению водоемов, в том числе подземных источников. Выход каждый ищет по-своему. В Сингапуре, например, начали продавать пиво, сваренное на воде из переработанных стоков, по сути из канализации. Но это тоже из разряда курьезов, да и прожить без пива можно, а вот без хлеба и мяса нет.

"На мой взгляд, самый острый вопрос сейчас касается Индии. Наверное, это касается и стран Маргиба, Ближнего востока. Индия и другие государства уже ограничивали вывоз продовольствия. И это говорит о том, что ожидания там отнюдь не самые оптимистичные. Порядка 70 государств ввели ограничение на вывоз продовольствия", - заявил Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений.

Россия занимает второе место по речным водам - 4,5 тысячи кубических километров - 10 процентов от мирового объема. Всего же на территории нашей страны сосредоточена четверть мирового резерва жизненно необходимого ресурса, причем, в большинстве своем - высокого качества. Не обделены мы и природными осадками. Территория большая - если где-то засуха, в другом регионе - влаги в достатке, а значит за урожай можно не беспокоиться.

"Беспрецедентные погодные условия, практически по всем странам зернопроизводящим есть проблемы с урожаем. При этом, как ни странно, в нашей стране Бог нам благоволит, и погода позволяет нам надеяться на то, что урожай будет крайне достойным. Порядка 130 миллионов тонн зерна мы ожидаем. Это позволит закрыть все внутренние потребности, позволит нам обеспечить экспортный потенциал", - сказал Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства.

На мировом рынке зерна Россия сегодня первая, занимает более 20 процентов. И может наращивать поставки.

"Россия оказывается получателем выгод от новой ситуации. Меняется баланс экономической власти, экономического могущества. Потому что если раньше огромное значение имели финансовые центры на Западе, то теперь выясняется, что производство зерна может давать гораздо больше и вообще это как раз надежное и перспективное направление, в отличие от финансовых спекуляций, где все очень зыбко. Это происходит впервые за долгое время в таком вот массовом масштабе и здесь изменение баланса в расходах, когда продовольствие, энергоресурсы - все это дорожает, как раз и является фактором разоряющим британцев, американцев, европейцев, японцев. Но в случае с Европейским союзом, по всей видимости, рост цен на продовольствие будет наиболее ощутимым и наиболее болезненным", - уверен Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений.

Политики на Западе, что поумнее, это начинают понимать. Остальные продолжают гнуть прежнюю линию и, вводя санкции, обвиняют Россию в продовольственном кризисе. Образумить твердолобых политиканов, кажется, взялась сама природа. Вот только воевать с ней бессмысленно. А договариваться с Россией можно и нужно. Иначе действительно придется вводить в рацион сверчков.

Алексей Платонов. "В Центре событий". "ТВ Центр".

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