Прогрессивная концепция или банальная незрелость: вся правда о чайлдфри

Упущенное для создания семьи время совсем не то же самое, что упущенные для карьеры возможности

В США развернулась новая фаза гражданской войны. Верховный суд принял решение, вызвавшее бурю протестов и шквал одобрения. Он отменил федеральное право на аборт. И теперь прерывание беременности могут запретить как минимум в 22-х штатах. Учитывая распространение идей феминизма и чайлдфри по стране, скандал вышел знатный - и он только набирает обороты. Ведь все еще очень много противников абортов, считающих, что с 28-ой недели плод уже жизнеспособен, то есть речь идет об убийстве ребенка, а детская жизнь важнее любого права на неприкосновенность жизни личной.

И крики возмущенной общественности с обеих сторон заглушили слова врачей и психологов, сообщивших, что они зафиксировали интересную закономерность. Начиная с определенного возраста количество адептов чайлдфри резко падает.

С хорошим достатком и высшим образованием, без родных братьев, сестер, а еще - в прочном браке. Так, по данным социологических исследований, выглядит портрет среднестатистической россиянки, которая осознанно отказалась от материнства. Массово движение чайлдфри в нашей стране развернулось в 2004 году. Вот только теперь, когда тем самым прогрессивным и "свободным от детей" около 40 лет, они все чаще становятся пациентками клиник репродуктивной медицины.

Наталье 48 лет. Своих детей никогда не было, у мужа - двое от первого брака. Решение не рожать, уверяет она, было осознанным. Тем более на фоне непростой экономической ситуации 90-х годов. Потом карьера, квартира, желание лучшего заработка. И лишь теперь, когда возможности родить самостоятельно уже практически нет, вспомнила о предусмотрительно проведенной криоконсервации и суррогатном материнстве.

"Я с 22 лет ударилась в карьеру, я занималась карьерой. Ну и, честно говоря, дети и карьера - вещи плохо совместимые. Я в 8 часов приходила, в 23 выходила. Ну и в 12 я дома. Ну и какие дети? Сейчас я мечусь. Вроде как чисто физиологически пока могу, и у меня заначка есть, с другой стороны, глядя на все, что происходит, ну, наверное, опять нет", - говорит она.

Но если Наталья до сих пор не может с уверенностью ответить на вопрос, жалеет ли, что в свое время не стала мамой, то для многих проблема упущенного материнства становится глубоко личной трагедией. В интернете можно найти массу данных о том, сколько наших соотечественниц отказываются иметь детей. В России эта цифра, кстати, не такая большая - 9% женского населения у нас против 20% в Великобритании или 15% в США. А ведь именно там зародилось движение "свободных от детей". Сначала - как ответ проблеме перенаселенности планеты. Затем - в виде протеста против навязывания семейных ценностей. Причем часть сторонников готовы всю жизнь рьяно отстаивать собственные убеждения. Таких еще нередко называют чайлдхейт - детоненавистниками.

Однако это всего несколько процентов. Остальные же имеют вполне реальные и осознанные причины если и не отказаться вовсе, то "отодвинуть" материнство. Например, когда раньше многие могли оставить ребенка на собственных родителей, то сегодня 45-летние бабушки и дедушки успешно строят карьеру и семейный очаг. А то и сами не прочь родить еще одного. В результате для молодой семьи автоматически встает вопрос няни, которой тоже нужно платить. Сюда же добавляются проблемы жилплощади, детских садов да и просто не самой дешевой сейчас жизни. Однако решить их современное молодое поколение зачастую не в силах. И вопрос не только в финансовой обеспеченности. Психологи во многом объясняют популярность чайлдфри чрезмерным инфантилизмом и незрелостью.

"У нас к 30 годам вырастают особенно инфантильные мальчики, которые не только не знают, кем они станут, когда они вырастут, не знают, какого они пола, что у них будет. Это проблема сексуальности и проблема сексуальности в современном обществе", - отмечает медицинский психолог Олег Долицкий.

На первый план выходит желание жить полноценной, насыщенной жизнью, в которую дети не очень-то вписываются. И лишь когда карьера устроена, жилищный вопрос решен, приходит осознание - самое время рожать. По данным социологов, каждый второй чайлдфри меняет позицию. Но как раз времени зачастую остается всего ничего. При этом врачи, к которым чуть ли ни каждый день приходят пациентки с подобными историями, вынуждены констатировать: помочь удается далеко не всегда.

"25-35 лет. В этой ситуации максимальная вероятность того, что беременность наступит быстро и будет протекать благоприятно. 35-40 лет - это так называемый старший репродуктивный возраст. Уже существенно сложнее. Но тем не менее возможно. В 40-45 лет - это очень-очень сложно. Как самостоятельно, так и с помощью вспомогательной репродукции. В 45 и старше - это почти невероятная история", - объясняет врач-репродуктолог Михаил Потапов.

Мужчина может позволить себе оставаться чайлдфри и в 40, и в 50 лет. А решив все же обзавестись потомством, вряд ли столкнется с серьезными трудностями. Тогда как женщина рискует упустить тот самый благоприятный репродуктивный возраст. Многие успокаивают себя возможностями медицины, которая за последнее время и правда шагнула далеко вперед. При этом забывают, что то же ЭКО максимально эффективно лишь до 40 лет. Другие согласны взять ребенка из детского дома. Однако на деле, когда доходит до усыновления, оказывается, что и здесь не все так просто: некоторым парам приходится ждать малыша по несколько лет.

Причин, по которым многие оттягивают рождение собственных детей (зачастую - до критического возраста), а затем меняют взгляды, множество. И в первую очередь чисто физиологические.

"У женщин есть такая биологическая программа, как продолжение рода. Она прошита в психике человека. И она требует реализации. Мы можем вспомнить примеры среди своих знакомых, когда женщина говорит: нет, я не хочу иметь детей, нет, отношения не те. А потом она встречает мужчину и говорит: а вот от этого мужчины я очень хочу иметь детей. То есть что происходит? Включается эта биологическая программа", - рассказывает психолог Татьяна Пшеничная.

Помимо естественных биологических факторов существует масса социальных причин, которые влияют на решение - рожать или нет. В отличие от сельской местности с ее традиционными ценностями, город - уверяют те же психологи - максимально оттягивает момент взросления. Больше времени уходит на образование, трудоустройство, карьеру. Даже законодательство сегодня определяет молодежь в нашей стране как граждан до 35 лет включительно.

"В условиях постиндустриального капиталистического общества ребенок воспринимается как финансовая нагрузка, которую на себя родитель брать не хочет, в отличие от традиционного общества, где ребенок буквально с 3 лет может уже помогать буквально пахать на поле. Потому что мелкая моторика позволяет заниматься собирательством", - продолжает Долицкий.

Другая причина - изменение отношений между самими поколениями. Бездетная старость для чайлдфри в порядке вещей, а вот рождение детей ради того же стакана воды в пожилом возрасте - проявление жестокости и эгоизма. Многие не устают повторять, что молодежь и сегодня не заботится о стариках, а значит, их дети и внуки вряд ли станут исключением.

"Окончательно поняла, что не понимаю, зачем это мне. Поняла, что мне как личности никакого дополнительного развития это не даст. Я вижу в этом больше минусов, чем плюсов. У меня точно нет стремления в этом направлении. И поняла, что нет смысла как-то себя перестраивать и уговаривать", - рассказывает Анастасия.

В свои 29 лет она не отрицает, что может и передумать. В конце концов, таких примеров множество. Певица Джанет Джексон из отчаянной чайлдфри превратилась в заботливую маму в 50 лет. Светится от счастья и души не чает в двухлетнем сынишке. Самый известный чайлдфри среди мужчин - Джордж Клуни. Еще совсем недавно он говорил, что видеть маленьких, кричащих джорджей в своем доме - так себе удовольствие. Однако в 56 лет стал отцом двойняшек. О нежелании иметь детей долгое время заявляла и Ева Мендес. Строила актерскую карьеру, добивалась успеха и жила для себя. Пока не встретила актера и музыканта Райана Гослинга. И тогда все встало на свои места: семья и дети для 45-летней мамы оказались важнее кино, теперь она не спешит возвращаться к съемкам.

Вот только достоянием общественности подобные истории становятся в редких счастливых случаях отцовства и материнства. Но получается это уже далеко не у всех. А потому так важно осознавать, что зачастую в позиции чайлдфри куда меньше прогрессивного и ответственного, чем может показаться. Ведь упущенное для создания семьи время совсем не то же самое, что упущенные для карьеры возможности.

Анна Пешехонова, Татьяна Каминская, Егор Громов, "В Центре Событий", "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"