Почти 200 промышленных предприятий работает на территории ТиНАО

Среди них крупные объекты инновационной инфраструктуры: технопарки "ТехноСпарк" и "Тиснум", Щербинский лифтостроительный завод
В Новой Москве расположено более 190 крупных, средних и малых промышленных предприятий. Об этом сообщили в столичной мэрии.
В 2021 году объем отгруженных товаров, работ и услуг по крупным и средним организациям обрабатывающей промышленности ТиНАО составил 93,8 миллиарда рублей.
В ТиНАО расположены крупные объекты инновационной инфраструктуры Москвы: технопарки "ТехноСпарк" и "Тиснум", Щербинский лифтостроительный завод, а в поселке Крёкшино МГТУ им. Н.Э. Баумана организовал производство базальтовых сеток.
В планах на ближайшие годы – реализация 5 масштабных инвестиционных проектов по строительству:
- логистического центра электронной коммерции в пос. Краснопахорское;
- завода по производству окон из алюминия и ПВХ в пос. Краснопахорское;
- индустриального кластера в составе 4 заводов в районе ст. Бекасово-Сортировочная;
- производственного комплекса по изготовлению шпона, фанеры, деревянных плит и панелей в пос. Щаповское;
- промышленного технопарка в пос. Марушкинское.