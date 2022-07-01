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Почти 200 промышленных предприятий работает на территории ТиНАО

16:25
  • пятница
  • 01 июля 2022

Среди них крупные объекты инновационной инфраструктуры: технопарки "ТехноСпарк" и "Тиснум", Щербинский лифтостроительный завод

В Новой Москве расположено более 190 крупных, средних и малых промышленных предприятий. Об этом сообщили в столичной мэрии.

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В 2021 году объем отгруженных товаров, работ и услуг по крупным и средним организациям обрабатывающей промышленности ТиНАО составил 93,8 миллиарда рублей.

В ТиНАО расположены крупные объекты инновационной инфраструктуры Москвы: технопарки "ТехноСпарк" и "Тиснум", Щербинский лифтостроительный завод, а в поселке Крёкшино МГТУ им. Н.Э. Баумана организовал производство базальтовых сеток.

В планах на ближайшие годы – реализация 5 масштабных инвестиционных проектов по строительству:

  • логистического центра электронной коммерции в пос. Краснопахорское;
  • завода по производству окон из алюминия и ПВХ в пос. Краснопахорское;
  • индустриального кластера в составе 4 заводов в районе ст. Бекасово-Сортировочная;
  • производственного комплекса по изготовлению шпона, фанеры, деревянных плит и панелей в пос. Щаповское;
  • промышленного технопарка в пос. Марушкинское.
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