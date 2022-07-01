Матвиенко заявила, что санкции не изменят курс на Союзное государство

Народы двух стран видят в Союзном государстве обеспечение безопасности

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Запад не сможет испортить отношения между Россией и Белоруссией.

"Мы не только получили сигнал, а убедились, что никакие санкции, никакие ограничения не изменят никогда курс России и Белоруссии на дальнейшее сближение, интеграцию, строительство эффективного Союзного государства", - сказала председатель верхней палаты парламента (цитата по РИА "Новости").

Она добавила, что народы двух стран видят в Союзном государстве обеспечение безопасности и суверенитета.

Совместные интеграционные проекты России и Белоруссии позволяют быстрее обеспечить реализацию проектов в сфере социально-экономического сотрудничества, указала также Матвиенко.

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