В США высоко оценили российские атомные подлодки "Ясень-М"

В качестве основного ударного оружия они используют крылатые ракеты "Оникс" и "Калибр"

Высокопоставленный офицер Военно-морских сил США в отставке заявил в разговоре с порталом 19Fortyfive, что модернизированные российские атомные подлодки проекта 885М ("Ясень-М) способны соперничать с любыми кораблями американского флота.

"Ясень-М" - это, действительно, подводная лодка высшего эшелона. И, без всяких сомнений, лучшая АПЛ, которую Россия когда-либо строила", - отметил собеседник портала.

Как уточняется в материале, "Ясень-М" оснащены усовершенствованной бортовой электроникой и реактором КТП-6, развивают скорость до 35 узлов в час и погружаются на 520 метров.

В качестве основного ударного оружия "Ясени" используют крылатые ракеты "Оникс" и "Калибр".

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