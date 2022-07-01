Москва рассмотрит итоги саммита НАТО с военной точки зрения

Балтийское море превратится в арену военного соперничества

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил на площадке дискуссионного клуба "Валдай", что итоги саммита НАТО в Мадриде будут подвергнуты очень тщательному анализу.

"Как с политической точки зрения, так и с военной, в том числе под углом принятия необходимых мер, которые должны на 100% обеспечить законные интересы безопасности и обороноспособности России", - уточнил замглавы внешнеполитического ведомства (цитата по РИА "Новости").

Как добавил дипломат, вступление в НАТО Финляндии и Швеции - это один из "печальнейших эпизодов в эволюции европейской безопасности".

По словам Грушко, Балтийское море из самого спокойного в военном отношении региона Европы превратится в арену военного соперничества.

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