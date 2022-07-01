Попова подписала постановление об отмене ковид-ограничений

Документ вступит в силу в субботу

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о приостановке введенных из-за пандемии коронавируса ограничений. Документ, опубликованный на портале правовой информации, вступает в силу завтра.

Решение принято в связи с устойчивым снижением в России и мире интенсивности эпидемии. Недельный показатель заболеваемости в России снизился более чем в 64 раза с максимума в феврале и находится на минимальных значениях.

Кроме того, почти все подтвержденные случаи заболевания коронавирусом в России - 93% - протекают в легкой форме, как правило, в виде острого респираторного заболевания или бессимптомно.

Однако при ухудшении обстановки ограничения могут вернуть, ситуация остается на строгом контроле, уточнили в Роспотребнадзоре.

Сертификаты с QR-кодом о вакцинации от коронавируса продолжат выдавать, как и раньше, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав.

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