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Турция намерена сделать свою армию сильнейшей в мире

17:32
  • пятница
  • 01 июля 2022

Число стран-участниц последних военных учений EFES достигло 39

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о развитии армии своей страны.
Эрдоган пообещал не воевать с Грецией

"Мы продолжим шаги по укреплению армии, вплоть до превращения ее в самую сильную в мире. На пути дальнейшего развития Турции мы придаем особое значение увеличению потенциала сдерживания ВС Турции", - сказал глава государства, которого цитирует агентство Anadolu.

ВС Турции продолжают демонстрировать новые успехи, уточнил Эрдоган. "Борьба с терроризмом продолжится до полного устранения этой угрозы", - добавил он.

По словам турецкого лидера, число стран-участниц последних военных учений EFES в Турции достигло 39, в числе которых и США.

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