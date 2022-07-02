За сутки в России госпитализировано 1112 больных коронавирусом

Роспотребнадзор снял все ковидные ограничения

За сутки в России госпитализировано 1 112 больных коронавирусом, всего зафиксировано 3 285 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 18 436 679 человек с COVID-19, умерло 381 216 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 110 человек, зарегистрировано 396 новых больных, всего в столице 2 778 346 инфицированных, скончались 44 170 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

На этой неделе Роспотребнадзор объявил об отмене всех коронавирусных ограничений, введённых во время пандемии. Ведомство отметило, что в случае необходимости они могут быть снова введены. При этом выдача сертификатов о вакцинации с QR-кодами будет продолжена.

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