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В России госпитализированы с коронавирусом ещё 510 человек

11:11
  • воскресенье
  • 03 июля 2022

В мире растёт заболеваемость

За сутки в России госпитализировано 510 больных коронавирусом, всего зафиксировано 3 080 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 18 439 759  человек с COVID-19, умерло 381 263 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
Роспотребнадзор отменил все коронавирусные ограничения в России

В Москве госпитализированы 67 человек, зарегистрирован 371 новый больной, всего в столице 2 778 717 инфицированных, скончались 44 183 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

ВОЗ сообщила о росте на 18% заболеваемости коронавирусом в мире за неделю. Наибольший рост числа заразившихся по сравнению с предыдущей неделей зарегистрирован в Восточном Средиземноморье. По состоянию на 29 июня в мире заразились ковидом 542 188 789 человек, 6 329 275 заболевших умерли.

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