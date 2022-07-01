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В России продолжат выдавать сертификаты о вакцинации от ковида

17:41
  • пятница
  • 01 июля 2022

Ранее Роспотребнадзор приостановил действие в стране коронавирусных ограничений

Помощник главы министра здравоохранения России Алексей Кузнецов рассказал о будущем сертификатов о вакцинации от коронавируса.

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"Сертификаты о вакцинации от COVID-19 будут выдаваться. Здесь никаких изменений нет", - цитирует Кузнецова ТАСС.

Ранее в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о приостановке введенных из-за пандемии коронавируса ограничений. Решение принято в связи с устойчивым снижением в России и мире интенсивности эпидемии.

За минувшие сутки в России госпитализированы 1148 больных COVID-19. Всего за сутки зафиксировано 3155 случаев заражения.

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Сертификат о вакцинации от COVID-19
Сертификат о вакцинации от COVID-19
Сертификат о вакцинации от COVID-19
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