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Москва рассчитывает на скорый компромисс по Калининграду

18:12
  • пятница
  • 01 июля 2022

В режим санкций необходимо внести изменения

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов высказался по поводу проблемы с транзитом в Калининградскую область через Литву.

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"Будем надеяться, что в ближайшее время удастся выйти на определённое условно компромиссное решение, смысл которого, насколько мы понимаем, в том, что из-под санкционного режима будут исключены поставки подсанкционных товаров, предназначенных непосредственно для Калининграда", - сказал дипломат в эфире канала "Россия 24".

Ранее издание Spiegel сообщило, что Германия возмущена действиями Литвы. Ожидается, что в ближайшие дни Еврокомиссия опубликует объяснение сложившейся ситуации.

18 июня Литва сообщила, что прекратила пропускать попавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из регионов России в Калининградскую область. 21 июня стало известно, что ограничения коснулись и грузовых автоперевозок.

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