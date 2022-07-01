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В Чите устраняют последствия урагана

18:20
  • пятница
  • 01 июля 2022

Дороги и тротуары затоплены

Читу накрыли сильнейшие ливни с грозой и градом. Ураганный ветер во время непогоды вырывал с корнем деревья. Повреждены линии электропередачи, снесены кровли нескольких домов и ангаров.

После дождя дороги и тротуары затоплены. Автомобили и общественный транспорт, словно корабли, рассекают грязные волны огромных луж. Пешеходы с трудом передвигаются по городу. Городские ливнёвки не справляются с огромным потоком воды. Коммунальщики устраняют последствия урагана.

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Последствия сильного урагана в Чите
Последствия сильного урагана в Чите
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