Вратаря сборной России по хоккею задержали сотрудники военкомата

Ивану Федотову 25 лет
Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов задержан в Санкт-Петербурге, пишет "Спорт-Экспресс".
Уточняется, что задержан спортсмен был сотрудниками военкомата. Подробности происходящего не приводятся.
Минувший сезон 25-летний Федотов провел в ЦСКА, с которым стал обладателем Кубка Гагарина. После вратарь подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги "Филадельфия Флайерз".
В феврале Федотов выступал за сборную России на зимних Олимпийских играх в Пекине.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"