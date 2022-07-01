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Вратаря сборной России по хоккею задержали сотрудники военкомата

18:31
  • пятница
  • 01 июля 2022

Ивану Федотову 25 лет

Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов задержан в Санкт-Петербурге, пишет "Спорт-Экспресс".

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Уточняется, что задержан спортсмен был сотрудниками военкомата. Подробности происходящего не приводятся.

Минувший сезон 25-летний Федотов провел в ЦСКА, с которым стал обладателем Кубка Гагарина. После вратарь подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги "Филадельфия Флайерз".

В феврале Федотов выступал за сборную России на зимних Олимпийских играх в Пекине.

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Вратарь Иван Федотов
Вратарь Иван Федотов
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