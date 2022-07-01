"Сегодня послал их": Киркоров разорвал отношения с Dolce & Gabbana

Бренд неправильно ведет себя в России, заявил певец

Певец Филипп Киркоров сообщил, что разорвал отношения с брендом Dolce & Gabbana, где он часто заказывал сценические костюмы, из-за их "неправильного поведения в России".

"Я у них оставил три квартиры в Москве. Столько образов было куплено. Но сегодня послал их, они ведут в нашей стране себя неправильно. Я сказал, что я прекращаю с ними всякое сотрудничество раз и навсегда!" - рассказал Киркоров на презентации авторских десертов в Москве, где он показал выставку своих костюмов.

Как пишет "Комсомолка", в ходе общения с журналисткой Аленой Долецкой артист также рассказал, что после скандала с крестом решил скорректировать номер "Мария Магдалена".

"Мне надо заняться этой проблемой и решить с епархией, чтобы она меня простила. Я не так представил образ Иисуса и Матери Божьей. Сейчас в конце моего шоу звучит акафист миру", - заявил Киркоров.

Ранее выступления Киркорова начали отменять в России после скандала на концерте в Кремлевском дворце в честь 55-летия певца. Тогда на сцене во время исполнения песни "Мария Магдалена" появился огромный светящийся крест с "распятой" внутри актрисой. Позднее Киркоров заявил, что не хотел никого оскорбить.

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