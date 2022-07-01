ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Сегодня послал их": Киркоров разорвал отношения с Dolce & Gabbana

18:59
  • пятница
  • 01 июля 2022

Бренд неправильно ведет себя в России, заявил певец

Певец Филипп Киркоров сообщил, что разорвал отношения с брендом Dolce & Gabbana, где он часто заказывал сценические костюмы, из-за их "неправильного поведения в России".

Концерты Киркорова в Ставрополе и Майкопе отменили после скандала с крестом
Киркоров прилетел на "Евровидение" на вертолете
Киркоров рассказал о роли мечты

"Я у них оставил три квартиры в Москве. Столько образов было куплено. Но сегодня послал их, они ведут в нашей стране себя неправильно. Я сказал, что я прекращаю с ними всякое сотрудничество раз и навсегда!" - рассказал Киркоров на презентации авторских десертов в Москве, где он показал выставку своих костюмов. 

Как пишет "Комсомолка", в ходе общения с журналисткой Аленой Долецкой артист также рассказал, что после скандала с крестом решил скорректировать номер "Мария Магдалена".

"Мне надо заняться этой проблемой и решить с епархией, чтобы она меня простила. Я не так представил образ Иисуса и Матери Божьей. Сейчас в конце моего шоу звучит акафист миру", - заявил Киркоров.

Ранее выступления Киркорова начали отменять в России после скандала на концерте в Кремлевском дворце в честь 55-летия певца. Тогда на сцене во время исполнения песни "Мария Магдалена" появился огромный светящийся крест с "распятой" внутри актрисой. Позднее Киркоров заявил, что не хотел никого оскорбить.

Видео: смотрите фильм "Филипп Киркоров. Новые страсти Короля"

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.