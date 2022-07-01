Захарова назвала Эстонию полигоном русофобии

Таллин действует в интересах Лондона

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала об опеке британцами Эстонии.

"За годы "опеки" некогда цветущую республику превратили в испытательный полигон: как в переносном смысле, в части социально-культурного эксперимента по распространению "вируса" русофобии, так и в прямом значении - для своих танков (Лиз Трасс подтвердит)", - написала спикер внешнеполитического ведомства в Telegram.

Дипломат добавила, что Эстония давно стала операционной базой британских спецслужб.

Также Захарова предположила, что эстонцам также передалась "и шокирующая островная "культура" поведения, с которой сталкивался почти каждый, кто посещал Туманный Альбион".

Ранее МИД рекомендовал гражданам России воздерживаться от поездок в Эстонию в связи с откровенно враждебным отношением властей республики.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"