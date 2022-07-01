В ЛНР освободили два населенных пункта

ВСУ понесли большие потери при освобождении Приволья и Шипиловки

В Луганске заявили о взятии под контроль Приволья и Шипиловки. Во время совместных с союзными силами боев ВСУ понесли большие потери.

"Украинские националисты были изгнаны из населенных пунктов Приволье и Шипиловка. Противник понес крупные потери в живой силе и технике", - заявил представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко (цитата по ТАСС).

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военные и силы ЛНР вышли к городу Лисичанск, сообщил официальный Конашенков.

"За прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта Матросская, Желатиновый завод, населенный пункт Тополевка", - сказал представитель Минобороны Игорь Конашенков.

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