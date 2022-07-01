В Донецке начали выдавать российские паспорта

Процесс начался с июля

Министерство внутренних дел Донецкой народной республики сообщило о выдаче российских паспортов в Донецке.

"С 1 июля в здании аппарата Миграционной службы МВД ДНР, расположенном по адресу улица Федора Зайцева, 46 в, а также в секторе Миграционной службы Буденновского РО ДГУ МВД ДНР по адресу улица Гурьевская, 3 г открылись первые пункты выдачи паспортов гражданина Российской Федерации", - сказано в сообщении.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Донецкая народная республика может стать одним из субъектов России, сохранив слово "республика" в названии.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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