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В Донецке начали выдавать российские паспорта

19:46
  • пятница
  • 01 июля 2022

Процесс начался с июля

Министерство внутренних дел Донецкой народной республики сообщило о выдаче российских паспортов в Донецке.
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"С 1 июля в здании аппарата Миграционной службы МВД ДНР, расположенном по адресу улица Федора Зайцева, 46 в, а также в секторе Миграционной службы Буденновского РО ДГУ МВД ДНР по адресу улица Гурьевская, 3 г открылись первые пункты выдачи паспортов гражданина Российской Федерации", - сказано в сообщении.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Донецкая народная республика может стать одним из субъектов России, сохранив слово "республика" в названии.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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Выдача российских паспортов
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