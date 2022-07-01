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В Петербурге побит температурный рекорд

20:07
  • пятница
  • 01 июля 2022

В субботу прогнозируют еще более жаркую погоду

В пятницу максимальная температура воздуха в Санкт-Петербурге составила почти 32 градуса. Был побит суточный температурный рекорд.
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"Только успел уехать из города, а там такое... В общем, максимум был +31,9 градуса. Так что рекорд установили, да еще с запасом. Думал, 31 будет", - написал в Telegram главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Предыдущий рекорд был установлен 2 июля 2011 года - 31,5 градуса выше нуля.

При этом метеорологи прогнозируют +33 в субботу. Осадков не ожидается.

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