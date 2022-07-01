Украина попросила Турцию задержать судно под российским флагом

Оно якобы перевозит украинское зерно из Бердянска

Украина просит Турцию задержать судно под флагом России, якобы перевозящее украинское зерно из Бердянска. Об этом со ссылкой на источник в МИД Украины сообщает Reuters.

Речь может идти о казахстанском сухогрузе "Жибек жолы". На борту якобы находится около 4,5 тысячи тонн украинского зерна.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что украинское зерно, которое не может покинуть порты, не спровоцирует мировой голод.

"По нашим данным, там 5 миллионов тонн, это количество никак не влияет на мировые рынки. Россия не препятствует вывозу украинского зерна, никто не мешает им разминировать порты", — заверил Путин.

В ООН ранее неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Запад обвиняет Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, а Москва категорически отвергает обвинения.

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