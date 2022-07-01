Наступила новая реальность

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил о наступлении новой реальности.

"Я действительно считаю, что архитектура европейской безопасности разрушена. Это новая ситуация, между Россией и другими странами возник новый тип железного занавеса", - сказал дипломат в интервью CNN.

Он добавил, что спецоперация России на Украине "изменила атмосферу безопасности". Разговоры же о ядерном и химическом оружии Хаависто назвал "безответственными".

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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