В Европе отмечен резкий рост заболеваемости коронавирусом

В Великобритании за неделю число заболевших выросло в три раза

В Италии за сутки выявили более 86,3 тысячи случаев заражения COVID-19. За последние 24 часа от ковида умерли 72 человека, передает "Интерфакс".

В Великобритании за неделю число заболевших выросло в три раза. Британские эксперты уже говорят о новой волне коронавируса.

Во Франции в четверг зарегистрировали 133 тысячи случаев COVID-19. Показатель увеличился на 67% по сравнению с предыдущей неделей.

Как ранее отметили в ВОЗ, практически во всех европейских странах региона наблюдается рост заболеваемости, самые высокие показатели фиксируются в Австрии, Франции, Германии, Греции, Люксембурге, Португалии и на Кипре.

В России за минувшие сутки госпитализированы 1148 больных ковидом. Всего за сутки зафиксировано 3155 случаев заражения.

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