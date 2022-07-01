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Киев готовит новую провокацию в Одессе

21:53
  • пятница
  • 01 июля 2022

Всем участникам постановочных сцен предусмотрено денежное вознаграждение

Министерство обороны России сообщило в пятницу вечером, что киевский режим готовит провокацию в Одессе для обвинения российских Вооруженных сил в разрушении гражданской инфраструктуры и гибели мирных жителей.

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"По имеющейся достоверной информации, в Одессе киевским режимом осуществляется подготовка очередной изощренной провокации с целью обвинения Вооруженных Сил России в убийстве мирных жителей (в том числе несовершеннолетних) и целенаправленном разрушении гражданской инфраструктуры с использованием запрещенных международными соглашениями кассетных боеприпасов", - говорится в брифинге.

Уточняется, что Киев намерен провести инсценировку поражения одного из социальных объектов, где заранее подготовлена "массовка" в роли погибших и пострадавших.

По данным российского Минобороны, всем участникам постановочных сцен предусмотрено денежное вознаграждение в размере 500 долларов.

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