Огонь ведётся по жилым кварталам

ВСУ продолжают обстреливать жилые кварталы городов Донбасса. Накануне вечером по Донецку выпустили 20 снарядов из "Градов". В Ясиноватой в результате атаки националистов погиб мирный житель.

На подконтрольных Киеву территориях националисты по-прежнему используют людей в качестве живого щита. По данным нашего Минобороны, в Запорожье во Дворце детского творчества радикалы разместили опорный пункт. В Краматорске в гимназии и общежитии технологического техникума устроили казармы, в городском парке разместили бронетехнику и артиллерию. В Бахмуте тяжёлое вооружение стянули к колледжу.

Под предлогом обеспечения безопасности боевики запрещают местным жителям покидать свои дома, все их попытки выехать в безопасные районы жёстко пресекаются, сообщает "ТВ Центр".

Масштабную провокацию националисты готовят в Одессе. Как рассказали в нашем Минобороны, в город уже доставили 20 иностранных журналистов и сотрудников ЮНИСЕФ - детского фонда ООН. Сфабрикованные кадры планируют распространить в западных СМИ.

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