Названы имена новых героев спецоперации на Украине

Солдаты и офицеры проявляют мужество и стойкость

Ежедневно российские военнослужащие, которые участвуют в спецоперации по защите республик Донбасса, проявляют отвагу, мужество и профессионализм. О новых подвигах рассказали в Минобороны.

Группа под командованием старшего сержанта Александра Ткаченко обнаружила в лесополосе формирование украинских диверсантов. Несмотря на численное преимущество противника, Александр принял решение навязать бой. В результате 10 неонацистов были уничтожены, остальные бежали, бросив раненных.

Ефрейтор Богдан Шароварин в ходе освобождения одного из населённых пунктов, под постоянным огнём националистов завёл танк в тыл противника, занял выгодную позицию и точным огнём уничтожил две БМП и до 20 радикалов. Действия ефрейтора позволили российским военным успешно и быстро завершить поставленную задачу.

Сержант Джунайдулло Сафаров в ходе боя с украинскими радикалами, используя противотанковый ракетный комплекс, уничтожил две бронемашины, огневую позицию и пулемётный расчёт противника. При этом со стороны наших военных потерь нет, сообщает "ТВ Центр".

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