Минобороны показало работу Су-25 на предельно малых высотах

Экипажи выполняют поставленные задачи на Украине

В ходе спецоперации по защите Донбасса ВКС обеспечивают российским войскам абсолютное превосходство в воздухе. Минобороны представило кадры боевой работы самолётов Су-25.

Прозванный "Грачом" штурмовик предназначен для поддержки наших сухопутных войск в любых метеоусловиях. Во время конкретно этого вылета перед экипажами штурмовой авиации была поставлена задача уничтожить замаскированные полевые позиции и бронированную технику украинских радикалов.

Авиаудары нанесли с предельно малых высот. Ракеты выпускались парами и все цели были успешно поражены, сообщает "ТВ Центр".

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