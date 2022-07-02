Туристка из Австрии погибла в Египте после нападения акулы

Инцидент сняли на видео очевидцы

В Египте на одном из пляжей Хургады акула напала на туристку из Австрии. От полученных травм женщина скончалась. Очевидцы происшествия сняли жуткие кадры на телефоны, сообщает "ТВ Центр".

Известно, что при атаке хищника женщина лишилась конечностей, но её всё же удалось вытащить из воды, на была жива и умерла позже в больнице. Видео быстро распространяется в соцсетях, там же пользователи пишут, что береговые спасательные службы действовали очень нерасторопно.

С пятницы на три дня в некоторых прибрежных районах введён запрет на купание, дайвинг и рыбную ловлю. Представители туристической отрасли пытаются успокоить туристов, напоминая, что подобные ЧП на пляжах Египта крайне редки- в последний раз акула нападала на человека 12 лет назад в Шарм-эль- Шейхе. Тогда туристка из Германии тоже погибла, ещё четверо отдыхающих пострадали.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"